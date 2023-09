Rohstoffe Internationale Energieagentur warnt vor Ölmangel wegen Förderkürzungen

Der Grund sei die Entscheidung Saudi-Arabiens und Russlands, Produktionskürzungen zu verlängern. Der Mangel zeichne sich ab sofort für den Rest des Jahres ab.

Der erwartete Anstieg der weltweiten Ölnachfrage könne in der zweiten Hälfte des Jahres zu einem täglichen Defizit von 1,24 Milliarden Barrel führen. (Foto: Reuters) Ölpumpe

Paris Von Ländern wie Saudi-Arabien und Russland verlängerte Ölförderkürzungen werden nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) zu einem erheblichen Angebotsmangel führen.

Dieser zeichne sich ab September für den Rest des Jahres ab, teilte die IEA in ihrem monatlichen Ölmarktbericht am Mittwoch in Paris mit. Ölvorräte könnten auf ein unangenehm niedriges Niveau sinken und steigende Ölpreise könnten drohen.

Die saudische und russische Entscheidung, ihre freiwilligen Produktionskürzungen bis Ende 2023 zu verlängern, erweise sich als gewaltige Herausforderung für die Ölmärkte, teilte die IEA mit.

Ein spürbarer Preisanstieg sei bereits die Folge. Produktionskürzungen der OPEC-Länder seien zuletzt noch durch höhere Lieferungen von Produzenten außerhalb der Allianz ausgeglichen worden, etwa von den USA und Brasilien. Auch der immer noch unter Sanktionen stehende Iran erhöhte seine Produktion, wie die IEA mitteilte.

Der nun zudem erwartete Anstieg der weltweiten Ölnachfrage könne in der zweiten Hälfte des Jahres aber zu einem täglichen Defizit von 1,24 Milliarden Barrel führen. China ist nach Angaben der IEA zu drei Vierteln für den Anstieg der Nachfrage verantwortlich. Das Nachfragewachstum dürfte 2024 dann an Schwung verlieren, unter anderem durch Effizienzsteigerungen, die weitere Verbreitung von Elektroautos und der vermehrten Arbeit von zu Haus aus. Mehr: Diese fünf Faktoren entscheiden über einen Preisanstieg beim Öl