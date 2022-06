Rohstoffe Kehrtwende des Förderkartells: Opec plus will mehr Öl fördern – Ölpreis fällt

Die Exporteure wollen im Juli und August etwa 650.000 Barrel Öl pro Tag zusätzlich fördern. Saudi-Arabien will laut einem Bericht Öl-Ausfälle Russlands kompensieren.

Die Sanktionen erschweren die Förderung. (Foto: Reuters) Ölproduktion in Russland

New York Es ist eine strategische Kehrtwende: Die Allianz der Ölexportländer Opec plus will mehr Öl fördern als der Markt erwartet hat. Die staatlichen Ölexporteure wollen im Juli und August jeweils rund 650.000 Barrel Öl pro Tag zusätzlich fördern, wie die Opec nach einer Online-Sitzung am Donnerstag ankündigte. Die Menge entspricht rund 0,65 Prozent des globalen Ölbedarfs.

Der Ölpreis gab am Donnerstag leicht um 0,5 Prozent nach und fiel auf rund 115 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Bereits am Vortag hatten die Ölpreise nach ersten Marktgerüchten zwischenzeitlich um fünf Prozent nachgegeben.

Damit fallen die Produktionserhöhungen um 50 Prozent höher aus, als in den Vormonaten. Die Opec plus zieht mit dem Schritt auch den Ausstieg aus den Förderbegrenzungen vor, den sich die Allianz als Reaktion auf den Einbruch der Ölnachfrage in der Corona-Pandemie aufgelegt hatte.

