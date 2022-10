 Rohstoffe: Lithiumpreis nimmt Rekordjagd wieder auf – Das sind die Gründe

Lithiumkarbonat wird teurer und teurer. Ein Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach E-Autos. Aber auch mögliche Stromausfälle in China spielen eine Rolle.

Luftaufnahme der Solebecken und der Aufbereitungsanlage der Lithiummine von Soquimich in der Atacama-Salzwüste (Foto: Reuters) Lithiummine in Chile

Frankfurt Der Trend weist unaufhaltsam nach oben: Der Preis für den wertvollen Rohstoff Lithiumkarbonat befindet sich seit Anfang 2021 im Steigflug. Nur im Corona-Jahr 2020 hatte es eine Durststrecke gegeben. So kostet in China eine Tonne Lithiumkarbonat aktuell rund 75.000 US-Dollar. Das ist etwa doppelt so viel wie noch zu Beginn des Jahres – und dreizehn Mal so viel im Corona-Tief im Juli 2020.

Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs kurbelt die Nachfrage nach dem Rohstoff an, denn Lithiumkarbonat ist ein unverzichtbarer Bestandteil effizienter Speichertechnologien in den Akkus von E-Autos. Und die werden gebraucht. Denn vor allem die westlichen Industrieländer und China wollen immer mehr batteriebetriebene Autos auf die Straße bringen. So sollen die CO2-Emissionen im Verkehr erheblich reduziert und soll die Luftqualität deutlich verbessert werden.

