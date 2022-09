Rohstoffe Morgan Stanley und UBS senken ihre Ölpreisprognosen um bis zu 15 Dollar pro Barrel

Die Ölpreise haben sich zuletzt erholt. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage korrigieren Banken ihren Ausblick dennoch deutlich nach unten.

Angesichts der konjunkturellen unsicheren Lage geraten die Ölpreise unter Druck. (Foto: IMAGO/UIG) Ölförderung in Kalifornien

Düsseldorf Die Erdölpreise haben sich am Dienstag von ihren deutlichen Verlusten in den vergangenen Wochen erholt: So kostete am Mittag ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,05 US-Dollar, was einem Plus von rund einem Prozent im Vergleich zum Vortrag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ist zuletzt ebenfalls um etwa ein Prozent auf 88,81 US-Dollar gestiegen.

