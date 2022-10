Rohstoffe Neue Preissprünge drohen: Opec drosselt offenbar Öl-Förderung

Am Öl-Markt steht eine neue Eskalation bevor: Mitten in der europäischen Energiekrise verknappen die Exporteure laut Berichten das Angebot.

Das saudische Königreich unterstützt Russland bei den Bestrebungen, den Ölmarkt knapp zu halten. (Foto: AFP) Ölproduktion in Saudi-Arabien

Zürich Die Allianz der Öl-Exporteure, Opec plus, hat entschieden, die Ölförderung um bis zu zwei Millionen Barrel pro Tag zu drosseln. Das hat die Opec am Mittwoch in Wien bekannt gegeben. Die Menge der Förderkürzungen entspreche rund zwei Prozent der weltweiten Ölnachfrage.

Nur wenige Stunden zuvor hatte die Gemeinschaft der größten Industriestaaten (G7) neue Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht, die auch eine Preisgrenze für russisches Öl beinhalten. Beide Entscheidungen könnten das Ölangebot reduzieren und dem Preis somit neuen Schub verleihen.

Die Förderkürzung hatte der Markt bereits antizipiert: Bereits vor Bekanntwerden der finalen Entscheidung kletterte der Ölpreis am Mittwoch über die Marke von 92 Dollar. Seit Wochenbeginn hat sich Rohöl um rund 4,5 Prozent verteuert.

