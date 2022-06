Rohstoffe Ölkartell Opec plus bleibt seiner Linie treu: Produktion wird nur moderat erhöht

Im August wollen die der Allianz angehörenden Staaten ihre Förderung ausweiten. Dadurch erreichen sie fast das Vor-Corona-Niveau – es gibt jedoch auch Probleme.

Im weiteren Handelsverlauf steht eine Online-Konferenz der Opec+ im Mittelpunkt. (Foto: AP) Pumpe

Singapur Die Öl-Allianz Opec plus bleibt ihrer Linie einer nur moderaten Erhöhung der Produktion treu. Das Kartell aus mehr als 20 Staaten werde im August die Förderung um 648.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag erhöhen, teilte die Opec plus nach ihrem monatlichen Online-Treffen am Donnerstag in Wien mit. Immer wieder waren zuletzt Rufe laut geworden, dass die Opec+ mit einem höheren Angebot eine dämpfende Wirkung auf die stark gestiegenen Benzinpreise ausüben solle.

Insgesamt hat die Opec+ das Produktionsniveau aus den Zeiten vor der Corona-Pandemie bald wieder erreicht. Allerdings gibt es auch Probleme. So können nach Angaben des Commerzbank-Analysten Carsten Fritsch schon jetzt viele Länder wegen mangelnder Produktionskapazitäten ihre Förderziele nicht erfüllen, dazu zählten insbesondere Angola und Nigeria.

