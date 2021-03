Rohstoffe Ölpreise brechen um sechs Prozent ein

Die Rally-Stimmung am Ölmarkt hat einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Am Donnerstag kam es zum stärksten Ausverkauf seit Dezember 2020.

Der Angriff auf die saudische Ölanlage ist der schwerwiegendste seit September 2019. (Foto: dpa) Erdölförderung

Zürich Rückschlag für die Rally am Ölmarkt: Nach vier schwachen Handelstagen in Folge haben die Ölpreise am Donnerstagabend ihre Verluste deutlich ausgeweitet. Der Preis für Brent-Öl fiel um mehr als fünf Prozent auf rund 64 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Zu Beginn des Handelstages notierte der Preis noch bei knapp 68 Dollar pro Fass.

Noch stärker fiel der Preis für die US-Ölsorte WTI, die sich um zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent verbilligte. Das entspricht dem stärksten Preisrückgang innerhalb eines Tages seit mehr als drei Monaten.

Die Gegenbewegung ist ein Dämpfer für die seit Jahresbeginn heiß gelaufene Rally am Ölmarkt. Allein seit Januar hat sich Brent-Öl um über 30 Prozent verteuert, angetrieben von der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung und eine steigende Öl-Nachfrage. Doch zuletzt sei der Markt nicht mehr so euphorisch, sagt Kevin Solomon von Broker StoneX. „Wir beobachten einen etwas schwächeren physischen Markt.“

Zuletzt hatte auch die Internationalen Energieagentur IEA die Stimmung der Investoren abgekühlt. Die IEA trat Prognosen einiger Rohstoffanalysten entgegen, die einen Superzyklus am Ölmarkt, also einen anhaltenden Preisanstieg auf 80 oder gar 100 Dollar pro Fass erwarten. Es gebe ein reichliches Öl-Angebot und große Reservekapazitäten in den Ölexportländern, die dies verhinderten, so die IEA-Experten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die jüngste Kursbewegungen spricht jedoch dafür, dass technische Faktoren den Preisverfall verstärkt haben. David Iusow vom Broker IG Markets zufolge verläuft eine Unterstützungslinie für WTI-Öl bei rund 63 Dollar. „Darunter könnte sich die Korrektur beschleunigen“, so seine Erwartung. Inzwischen hat der WTI-Preis diese Marke deutlich unterschritten und ist unter 61 Dollar gefallen.



Hier geht es zur Seite mit dem Brent-Preis, hier zum WTI-Kurs.