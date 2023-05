Rohstoffe Ölpreise geben nach – Konjunktursorgen als Belastungsfaktor

Eine möglicherweise schwächere konjunkturelle Entwicklung in China belastet zur Wochenmitte den Ölpreis. Die Stimmung in Industriebetrieben hatte sich dort zuletzt eingetrübt.

Brent ist die für Europa wichtigste Ölsorte. Die Sorte WTI stammt aus den USA. (Foto: dpa) Rohöl

New York/London Die Ölpreise sind am Mittwoch unter Druck geraten. Im Handelsverlauf kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,33 US-Dollar. Das waren 2,6 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung fiel zeitweise um knapp drei Prozent auf 69,59 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang unter anderem mit Sorgen über eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in China. Zuletzt hat sich die Stimmung in Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutlich eingetrübt.

Verglichen mit Jahresbeginn hat sich Erdöl deutlich verbilligt, obwohl einige Staaten der Ölallianz „Opec plus“ eine Senkung der Fördermenge beschlossen haben. Die Ölpreise werden vor allem durch wachsende Konjunktursorgen belastet, weil große Notenbanken die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation stark erhöht haben.

Öltanker in der Straße von Hormus festgesetzt

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen