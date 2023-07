Rohstoffe Ölpreise haben stärksten Preisschub seit 18 Monaten hinter sich

Die Preise für Rohöl liegen auf dem höchsten Niveau seit drei Monaten. Analysten führen dies auf zwei wesentliche Treiber zurück – und erwarten einen weiteren Preisschub.

Die Ölpreise profitieren von einem verknappten Angebot und einer stabilen Nachfrage. (Foto: Bloomberg) Ölplattform vor der Küste Brasiliens

Frankfurt Die Rohölpreise haben im Juli so stark zugelegt wie zuletzt vor eineinhalb Jahren und den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Am Montag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Ölsorte Brent für eine Lieferung im Oktober bis auf rund 85 Dollar. Die US-Sorte WTI kostet rund 81 Dollar je Barrel. Am vergangenen Freitag hatten die Preise nach fünf positiven Wochen in Folge das höchste Niveau seit April erreicht.

Getrieben werden die Preise von der Erwartung, dass sich das Angebot weiter verknappen wird und die Nachfrage anzieht. So rechnen Marktbeobachter damit, dass der große Erdölförderer Saudi-Arabien seine freiwillige Kürzung der Förderung bis September verlängert. Saudi-Arabien hat bisher eine Reduktion um eine Million Barrel pro Tag bis Ende August angekündigt.

