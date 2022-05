Rohstoffe Ölpreise klettern auf höchsten Stand seit Anfang März

Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt. Das treibt die Preise am Markt für Rohöl nach oben.

Die Ölpreise ziehen derzeit an. (Foto: dpa) Ölförderung in Texas

Singapur Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123,60 US-Dollar. Das waren 1,93 Dollar mehr als am Vortag. Es ist der höchste Stand seit Anfang März. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 4,01 Dollar auf 119,07 Dollar.

Auch der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 120,01 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,17 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Die Aussicht auf ein vermindertes Angebot aus Russland infolge neuer Sanktionen der Europäischen Union wegen des Ukraine-Kriegs treibt die Ölpreise. Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt.

