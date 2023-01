Rohstoffe Ölpreise legen nach schlechtem Jahresauftakt deutlich zu – Analysten sehen weiteres Potenzial

Öl hat sich am Montag weiter verteuert. Gestützt werden die Preise von den Entwicklungen in China und der Annahme einer lockereren US-Geldpolitik.

Ölpumpen auf einem US-Ölfeld: Die Talfahrt am Ölmarkt ist erst einmal gestoppt. (Foto: dpa) Ölförderung in den USA

Frankfurt Nach einem historisch schwachen Jahresstart haben die Ölpreise ihre Erholung vom Freitag in der neuen Woche fortgesetzt: Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte am Montagnachmittag um 2,6 Prozent auf 80,64 Dollar zu. Die US-Sorte WTI gewann fast drei Prozent und stand bei über 75,95 Dollar.

Das neue Jahr hatte an den Ölmärkten mit Abschlägen von fast zehn Prozent an nur zwei Handelstagen begonnen. Das war der schlechteste Jahresauftakt seit mehr als 30 Jahren. Das Minus auf Wochensicht betrug etwa acht Prozent. Ausgelöst worden war die Talfahrt von Nachfragesorgen infolge der Infektionswelle in China.

Die Öffnung der chinesischen Grenzen weckt nun wiederum Hoffnungen auf eine stärkere Nachfrage des größten Rohölimporteurs der Welt, weiß Analyst Ricardo Evangelista vom Broker ActivTrades. „Der Ausblick hat sich aufgehellt, die Ölnachfrage dürfte sich erholen.“ Gleichzeitig dämpfe die Aufgabe der Null-Covid-Strategie der Volksrepublik Sorgen vor einer tiefen weltweiten Rezession.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen