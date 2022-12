Rohstoffe Ölpreise reagieren auf Embargo der EU

Zum Wochenstart ist ein weitgehendes Embargo gegen russisches Erdöl in Kraft getreten. Zudem will die EU mit anderen großen Ländern eine Preisobergrenze für russisches Erdöl durchsetzen.

Russland hat angekündigt, den Preisdeckel von 60 Dollar nicht zu akzeptieren. (Foto: IMAGO/Sipa USA) Ölplattform im Kaspischen Meer

Frankfurt Nach 20 Minuten Videokonferenz war alles vorbei: Der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölverbund Opec plus fährt auf Sicht. Die Ölallianz wird ihre bis Ende Dezember gültige Förderquote auch im neuen Jahr beibehalten und fördert weiterhin 41,9 Millionen Barrel (159 Liter) Rohöl am Tag. Die Opec plus betont gleichzeitig, sie stehe jederzeit für eine Zusammenkunft bereit, um – falls erforderlich – sofortige Maßnahmen zu treffen.

Der Zusammenschluss wappnet sich damit für mögliche Verwerfungen, die die westlichen Ölsanktionen gegen Russland auslösen könnten - will sich aber auch nicht ohne Not erneut den geballten Ärger der USA zuziehen.

