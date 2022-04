Rohstoffe Ölpreise stabilisieren sich nach Kursrutsch am Freitagmorgen

US-Präsident Biden gibt so viel Öl aus der Notreserve des Landes frei wie nie zuvor. Anleger schauen nun auf die Sitzung der Internationalen Energieagentur IEA.

Brent ist die für Europa wichtigste Ölsorte. Die Sorte WTI stammt aus den USA. (Foto: dpa) Rohöl

Singapur Nach deutlichen Verlusten am Morgen haben sich die Ölpreise am Freitag wieder stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am frühen Nachmittag 104,77 Dollar. Das waren 6 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 15 Cent auf 100,12 Dollar.

Nachlassende Ängste vor Versorgungsengpässen hatten die Preise zunächst deutlich gedrückt. WTI fiel unter die Marke von 98 Dollar, Brent an die Marke von 102 Dollar. Bereits am Donnerstag war der Ölpreis deutlich ins Rutschen gekommen, weil US-Präsident Joe Biden wegen des rasanten Anstiegs der Benzinpreise infolge des Ukrainekrieges die Freigabe von einer Millionen Barrel Öl pro Tag für die nächsten sechs Monate bekannt gab. Die Gesamtmenge beläuft sich damit auf rund 180 Millionen Barrel. Damit zapft er die Öl-Notreserven des Landes so stark an wie noch nie.

