Rohstoffe Ölpreise unter Druck – Internationale Energieagentur will erneut Reserven freigeben

Auf einer Dringlichkeitssitzung der IEA beschließen die Mitgliedsländer, weitere Notvorräte zu verwenden. Den Umfang der Freigabe will die Energieagentur erst später bekanntgeben.

Brent ist die für Europa wichtigste Ölsorte. Die Sorte WTI stammt aus den USA. (Foto: dpa) Rohöl

Singapur, Paris Nachdem sich die Ölpreise am Freitagmittag stabilisiert hatten, geraten sie am Abend unter Druck: Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 104,16 Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel erneut unter die 100-Dollar-Marke auf 99,12 Dollar.

Die Internationale Energieagentur (IEA) will erneut Rohölreserven freigeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern. Das entschieden die 31 Mitgliedsländer der Agentur bei einer Dringlichkeitssitzung am Freitag in Paris, wie die IEA am Abend mitteilte.

Welchen Umfang die zweite Freigabe von Reserven seit Ausbruch des Krieges haben wird, will die IEA Anfang kommender Woche mitteilen. In einem ersten Schritt hatte die IEA vor einem Monat 62,7 Millionen Barrel Rohöl freigeben. Die IEA-Mitglieder haben Notvorräte von insgesamt 1,5 Milliarden Barrel.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen