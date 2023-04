Die Allianz der Ölexportstaaten kürzt überraschend ihre Produktion. Es drohen Auswirkungen auf die Inflation – und auf das Verhältnis von den USA zu Saudi-Arabien.

Einem Analysten zufolge könnte die Drosselung der Ölproduktion dazu führen, dass sich der Ölpreis um zehn Dollar je Barrel erhöht. (Foto: dpa) Ölförderung

Düsseldorf Die Förderkürzung des Ölverbunds Opec plus hat viele Marktteilnehmer völlig unvorbereitet betroffen. Der Preis pro Barrel Öl stieg in der Nacht zum Montag um bis zu acht Prozent an, pendelte sich im weiteren Handelsverlauf bei einem Plus von fünf Prozent ein. Die Nordseesorte Brent kostete damit rund 84 Dollar, die US-Sorte WTI rund 80 Dollar.

Die überraschende Entscheidung lässt aber nicht nur die Ölpreise steigen. Gleichzeitig wächst die Sorge, wie sie sich auf die Inflation und die Geldpolitik auswirkt – und vor allem, wie es jetzt um das Verhältnis von den USA zum weltweit größten Ölproduzenten Saudi-Arabien bestellt ist. Zumindest der deutsche Aktienmarkt gibt sich aber unbeeindruckt und notiert nahezu unverändert.

