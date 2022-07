Rohstoffe Rezessionsängste lasten auf dem Ölpreis – Citi hält Einbruch auf 65 Dollar für möglich

Der Preis für Brent verliert am Dienstag um fünf Prozent. Die Experten der Citigroup skizzieren mittelfristig ein ungewöhnliches Szenario.

Rezessionsängste beeinflussen den Ölmarkt. (Foto: Reuters) Ölproduktion

Düsseldorf Die Ängste vor einer weltweiten Rezession hinterlassen auch am Ölmarkt ihre Spuren. Der Preis für ein Barrel Rohöl (159 Liter) könnte nach einer neuen Analyse der Citigroup bis Ende dieses Jahres auf 65 Dollar einbrechen und bis Ende 2023 sogar auf 45 Dollar, wenn eine nachfragebedingte Rezession eintritt.

Diese Prognose basiert auf dem Ausbleiben jeglicher Intervention seitens der Produzentengruppe „Opec plus“, also den 13 Opec-Staaten und zehn weiteren staatlichen Ölexporteuren unter der Führung Russlands, und einem Rückgang der Ölinvestitionen, schrieben die Analysten Francesco Martoccia und Ed Morse in ihrem aktuellen Bericht. Die Nordseesorte Brent, die weltweite Benchmark auf dem Rohölmarkt, wurde am Dienstag zeitweise bei rund 107 Dollar pro Barrel gehandelt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen