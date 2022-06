Rohstoffe Saudi-Arabien will wohl Öl-Ausfälle Russlands kompensieren – Ölpreis fällt

Sollte es zu einem Versorgungsengpass auf dem Ölmarkt kommen, steht Saudi-Arabien offenbar bereit. Die Aussicht auf ein steigendes Angebot drückt die Preise.

Die Sanktionen erschweren die Förderung. (Foto: Reuters) Ölproduktion in Russland

New York Saudi-Arabien erklärt sich einem Zeitungsbericht zufolge bei einem Ausfall der russischen Öl-Produktion bereit, seine Ölproduktion zu erhöhen. Das Land habe zugesagt, die Förderungsmengen zu steigern, falls es auf dem Ölmarkt wegen der Sanktionen gegen Russland zu einem Versorgungsengpass kommen sollte, berichtete die „Financial Times“ (FT) am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die für September geplanten Produktionssteigerungen würden auf Juli und August vorgezogen. Das Land habe seine Haltung geändert, um die Ölpreise im Rahmen einer Annäherung an die US-Regierung zu beruhigen, heißt es in dem Bericht weiter. Die offizielle Ankündigung könnte laut dem Blatt bereits auf dem Opec-plus-Treffen am Donnerstag erfolgen.

Der Medienbericht wirkte sich am Donnerstag unmittelbar auf die Ölpreise aus. Die Spekulationen auf das steigende Angebot lassen den Preis für die Nordseesorte Brent sinken. Ein Barrel der Ölsorte verbilligte sich um fast zwei Prozent auf 114 Dollar.

