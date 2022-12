Rohstoffe Schwankungen am Ölmarkt: Ölpreis gibt wieder nach

Der Preisdeckel auf russisches Öl und das Embargo der EU bewegen die Märkte. Der Ölpreis sinkt nach anfänglichen Gewinnen wieder.

Düsseldorf Der Ölpreis hat am Dienstag im Tagesverlauf wieder nachgegeben. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 82,17 Dollar, der Preis für US-Öl WTI gab bis zum Nachmittag um 0,5 Prozent auf 76,58 Dollar pro Barrel (159 Liter) nach. Im frühen Handel hatten die Preise noch zugelegt.

Börsianer waren davon ausgegangen, dass die Umsetzung der Sanktionen gegen russisches Rohöl auf dem Seeweg die Besorgnis über ein Überangebot verringert hat. Die Opec ist bereits der Auffassung, dass es auf dem Ölmarkt derzeit ein Überangebot gibt. Doch die Beruhigung hielt offenbar nicht lange an.

Am Ölmarkt gibt es derzeit starke Preisschwankungen, bereits am Montag waren die Preise nach einem zwischenzeitlichen Anstieg wieder gefallen. Das dürfte auch daran liegen, dass zu Wochenbeginn gleich zwei wichtige Maßnahmen in Kraft traten: Seit Montag darf über den Seeweg kein russisches Erdöl mehr in die EU importiert werden.

