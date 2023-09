Rohstoffe Uran-Preise steigen auf den höchsten Stand seit der Fukushima-Katastrophe

Zwölf Jahre nach der Reaktorkatastrophe boomt die Nachfrage nach dem Rohstoff für Atomkraftwerke. Doch das Angebot ist knapp – auch wegen des Ukraine-Kriegs.

Geopolitische Risiken belasten das Angebot des Energierohstoffs. (Foto: Reuters) Uranerz-Förderung in Niger

Zürich Der Preis für Uran hat den höchsten Stand seit zwölf Jahren erreicht: Der für die Stromproduktion in Atomkraftwerken benötigte Rohstoff notierte am Freitag bei rund 62 Dollar pro Pfund, wie Daten des Finanzdienstes Bloomberg auf Basis des Datenanbieters UxC zeigen. Das ist der höchste Stand in der bis 2017 zurückreichenden Zeitreihe – und der höchste Preis seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011, wie Medien unter Berufung auf weitere UxC-Daten berichten.

Allein seit Anfang August hat sich Uranerz um zehn Prozent verteuert, im Zeitraum der vergangenen zwölf Monate sind es mehr als 20 Prozent. Beobachter verweisen als Begründung auf geopolitische Unsicherheiten, die besonders das Uran-Angebot in Europa gefährden. Analyst Richard Hatch von Berenberg schreibt in einer kürzlich veröffentlichten Studie: „Das Angebot ist knapp und die Nachfrage steigt weiter.“