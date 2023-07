Rohstoffmarkt Saudi-Arabien verlängert Öl-Förderkürzung

Als Reaktion auf tiefe Ölpreise setzt Saudi-Arabien die reduzierte Förderung fort, während Russland ankündigt, die Ölexporte einzuschränken. Damit sollen die Ölpreise nicht weiter sinken.

Eine Tiefpumpe steht in der Nähe der Stadt Usinsk, 1500 Kilometer nordöstlich von Moskau. (Foto: dpa) Ölförderung in Russland

Saudi-Arabien verlängert seine einseitige Kürzung der Ölproduktion um einen weiteren Monat. Beim Opec-plus-Treffen Anfang Juni hatte das Königreich sich entschieden, freiwillig ab Juli seine Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag zu kürzen. Der Schritt kann jeden Monat verlängert werden. Genau das ist nun eingetroffen, wie aus einer der staatlichen Saudi Press Agency veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Das Land wird etwa neun Millionen Barrel pro Tag pumpen, so wenig wie seit mehreren Jahren nicht mehr, und opfert damit Verkaufsmengen für eine bisher minimale Belohnung in Form höherer Preise.

Die Ölterminkontrakte zogen nach der Ankündigung an, wobei die Rohölsorte Brent in der Spitze auf 76,52 Dollar pro Barrel stieg, am Mittag aber wieder tiefer notierte.

