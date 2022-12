Sam Bankman-Fried Bahamas liefern Gründer von kollabierter Kryptobörse FTX an USA aus

Sam Bankman-Fried hat sich nicht gegen die Auslieferung an die USA gewehrt. Dort soll ihm jetzt unter anderem wegen Veruntreuung von Kundengeldern der Prozess gemacht werden.

Der FTX-Gründer will sich der Justiz in den USA stellen. (Foto: AP) Sam Bankman-Fried

Nassau Der frühere Chef und Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, ist von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden. Das teilten die Behörden des Karibikstaats am Mittwoch (Ortszeit) mit. Dort soll ihm im Zusammenhang mit dem für die Branche folgenschweren Kollaps des Handelsplatzes für Digitalwährungen der Prozess gemacht werden.

Die Generalstaatsanwaltschaft auf den Bahamas teilte mit, Bankman-Frieds Abreise in Richtung der USA sei noch am Mittwochabend geplant gewesen. Er habe auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Journalisten beobachteten, wie er das Gericht in der Hauptstadt Nassau verließ und in einem dunklen Geländewagen davonfuhr. Das Fahrzeug wurde später bei der Ankunft an einem privaten Flugplatz des Flughafens von Nassau gesehen.

