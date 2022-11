 Steigende Kurse: Chinas Covid-Lockerungen beflügeln Rohstoffpreise

China rückt einen Schritt von seiner scharfen Null-Covid-Politik ab. An den Rohstoffmärkten sorgt das für steigende Kurse etwa bei Öl und Kupfer.

Die Öl-Futures in New York und London legten zu. (Foto: dpa) Ölförderung

Peking Die Preise für Rohstoffe – von Öl über Eisenerz bis hin zu Kupfer – sind sprunghaft angestiegen. Grund dafür ist eine Änderung in der Null-Covid-Politik Chinas: Das Land hat die Quarantänezeit für Reisende und enge Kontaktpersonen von Infizierten verkürzt. Das weckte Hoffnungen, dass sich die Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erholen könnte.

Die Öl-Futures in New York und London legten daraufhin um mehr als zwei Prozent zu, die Preise für das in Singapur gehandelte Eisenerz stiegen um bis zu 8,2 Prozent. Kupfer, Edelmetalle und Agrarrohstoffe verteuerten sich ebenfalls.

Die Nachrichten aus China verstärkten eine Rally, die an der Wall Street begann. Dort profitierten Risikopapiere von den niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA. Ein Dollar-Indikator war in den letzten Tagen stark von seinem Höchststand von 2022 gefallen, was den in dieser Währung gehandelten Rohstoffen zugutekam.

Kupfer, Eisenerz, Stahl: Preise für Rohstoffe steigen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen