Tech-Investor Peter Thiel beschimpft Buffett, Dimon und Fink als „Finanz-Gerontokraten“

Der Unternehmer legt sich mit Investor Warren Buffet, JP-Morgen-Chef Jamie Dimon und Blackrock-Gründer Larry Fink an. Diese seien Schuld, dass der Bitcoin nicht auf 100.000 Dollar geklettert ist.

Der deutschstämmige Investor spricht auf der „Bitcoin 2022“ in Miami. (Foto: Bloomberg) Peter Thiel

New York Der Milliardär und Tech-Investor Peter Thiel ist für kontroverse Meinungen bekannt. Auf der „Bitcoin 2022“ in Miami, einer Konferenz der Kryptobranche, legte er sich nun mit gleich drei Größen der US-Finanzwelt an: Warren Buffett, Jamie Dimon und Larry Fink. Diese seien Mitglieder einer „Finanz-Gerontokratie“, die sich gegen die „revolutionäre Jugendbewegung“ rund um die Digitalwährung Bitcoin verschworen habe.

Warren Buffet ist der wohl bekannteste Investor der USA und Gründer der Finanzholding Berkshire Hathaway. Jamie Dimon führt JP Morgan, die größte Bank Amerikas. Larry Fink ist Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock.

In Miami hielt Thiel am Donnerstag eine Grundsatzrede. In dieser gab er den drei Finanzgrößen eine Mitschuld daran, dass der Bitcoin bis heute nicht die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar geknackt hat.

