Ukraine-Krieg Aussetzung von Getreideabkommen lässt Weizenpreis deutlich steigen

Die Unsicherheit um Getreidelieferungen aus der Ukraine sorgt für Verwerfungen. Experten reagieren mit einer Anhebung der Preisprognose.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Getreidepreise in die Höhe geschossen. (Foto: dpa) Russland setzt Getreideabkommen ab

Frankfurt Der Weizenpreis reagiert auf die neuen Probleme rund um Lieferungen aus der Ukraine. Zum Handelsstart in Chicago zogen die Notierungen um sieben Prozent auf rund neun US-Dollar pro Bushel (knapp 28 Kilogramm) an. Mais wurde knapp drei Prozent teurer gehandelt. Im europäischen Handel in Paris verteuerte sich die Tonne Weizen in der Spitze um bis zu vier Prozent.

Auslöser des Anstiegs war die Ankündigung Russlands, seine Teilnahme am Abkommen für die Ausfuhr von Landwirtschaftsprodukten aus ukrainischen Häfen auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Russland hatte diesen Schritt mit Drohnenattacken auf Schiffe der eigenen Schwarzmeerflotte auf der Krim begründet, für die es die Ukraine und Großbritannien verantwortlich machte. Die Bundesregierung forderte Russland auf, zu dem Getreideabkommen zurückzukehren, und nannte es „zutiefst verabscheuenswert“, dass Russland Hunger als Waffe einsetze.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen