Ukraine-Krieg Gespräche mit Regierung: LME zieht Blockade für russisches Metall in Erwägung

Die Metallbörse will sich an der Regierungspolitik orientieren. Eine Blockade von russischem Metall würde vor allem die Nickel- und Aluminiummärkte erschüttern.

Bisher unterliegen große russische Metallproduzenten keinen Sanktionen. (Foto: Reuters) London Metal Exchange

London Die Londoner Metallbörse (LME) führt derzeit Gespräche mit Regierungen darüber, ob sie weiterhin die Lieferung von russischem Metall in ihr Lagernetzwerk zulassen soll. Das sagte der Vorstandsvorsitzende des London Metal Exchange, Matthew Chamberlain in einem Interview mit Bloomberg TV.

Die LME wolle sicherstellen, dass sie „in keiner Weise an der Finanzierung von Gräueltaten beteiligt ist“. Die Börse wird sich jedoch an der Regierungspolitik orientieren. Große russische Metallproduzenten unterliegen derzeit nicht den Sanktionen. „Wenn wir Metalle aus unseren Lagerhäusern verbannen, treffen wir nicht nur eine Entscheidung für unser Geschäft, sondern für den gesamten Markt“, sagte Chamberlain.

Das Kupferkomitee der LME, das sich aus Vertretern großer Bergbauunternehmen, Händlern und Verbrauchern zusammensetzt, hat am Freitag dafür gestimmt, ein Verbot neuer Lieferungen von russischem Metall in die LME-Lagerhäuser zu empfehlen. Auch Chamberlain schließt nicht aus, dass es in Zukunft zu einem Verbot kommen könnte: „Wir arbeiten auf jeden Fall mit der Regierung zusammen, um die Bedenken des Marktes zu kommunizieren, und wir werden sehen, wie sich das entwickelt“.

Der Schritt könnte eine erneute Schockwelle auf dem ohnehin schon unsicheren Markt auslösen. Besonders erschütternd würde er sich auf die Nickel- und Aluminiummärkte der LME auswirken. Die Produzenten MMC Norilsk Nickel PJSC und United Rusal International PJSC gehören zu den größten Lieferanten der LME für handelbare Marken der Metalle.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Chamberlain verteidigte erneut die Intervention der LME in den Nickel-Squeeze, der die Metallbörse Anfang März verunsicherte. Nach einem massiven Preisanstieg hatte die Metallbörse am 8. März den Handel mit Nickel ausgesetzt. Des Weiteren wurden sämtliche Nickeltransaktionen, die im Laufe des Tages stattgefunden hatten, storniert.

Der Nickelkurs hatte mit zeitweilig 101.365 Dollar je Tonne (93.038 Euro) einen neuen Rekordstand erreicht. Die LME werde überprüfen, was passiert ist und die getroffenen Entscheidungen reflektieren.

Chinesischer Tycoon hatte sich offenbar verzockt

Grund für den Eingriff war unter anderem ein chinesischer Tycoon, der unter Druck geraten war. Der chinesische Unternehmer Xiang Guangda – bekannt als „Big Shot“ – hält seit Monaten über sein Unternehmen Tsingshan Holding Group eine große Short-Position an der LME. In den vergangenen Tagen wurde Tsingshan laut Bloomberg von seinen Brokern zunehmend unter Druck gesetzt, die Nachschussforderungen für diese Position zu erfüllen.

Chamberlain wiederholte, dass die Tatsache, dass Tsingshan ein chinesisches Unternehmen war, keinen Einfluss auf die Entscheidungen der LME, die im Besitz von Hong Kong Exchange and Clearing (HKEX) steht, hatte: „Der Grund, warum wir interveniert haben, war nicht die Nationalität des Kunden, sondern die Größe und der systemische Einfluss des Kunden. Wir hätten dies unabhängig von seiner Nationalität getan.“

Über die Pläne der HKEX für die Zukunft der LME wollte Chamberlain nicht sprechen. Er verteidigte jedoch das gute Jahresergebnis der HKEX, die 2021 mit einem Ergebnis von 20,95 Milliarden Hongkong-Dollar (2,68 Milliarden US-Dollar) ein Rekordwachstum erreichte.

„Sie haben enorme Summen in unser Geschäft investiert“, sagte Chamberlain. „Ich denke, sie haben den Markt in hohem Maße unterstützt. Ich denke, es wäre eine Schande, all diese guten Dinge, die getan wurden, zu vernachlässigen, nur weil es Anzeichen für einen chinesischen Einfluss gibt – vor allem, da ich, wie ich bereits gesagt habe, diesen einfach nicht gesehen habe.“

Mehr: Londoner Metallbörse setzt Handel mit Nickel aus – Chinesischer Tycoon hat sich offenbar verzockt