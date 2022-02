Ukraine-Krieg Massive Kursverluste – Diese Risiken drohen Europas Banken aus Russland

Die Angst vor den Nebenwirkungen des Ukrainekriegs lastet schwer auf Deutscher Bank und Commerzbank. Noch schlimmer trifft es Institute mit starkem Engagement in Russland.

Frankfurt Die geplanten Sanktionen der EU gegen Russland sorgen für schwere Turbulenzen in der Bankenbranche. Laut Bundesbank-Zahlen belaufen sich die Forderungen deutscher Geldhäuser gegenüber Russland zwar insgesamt nur auf gut sechs Milliarden Euro. Dennoch verloren die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank am Donnerstag rund zwölf Prozent an Wert.

Der Grund für den Absturz: Den Geldhäusern drohen indirekte Risiken, wenn die Energiepreise infolge des Krieges in die Höhe schießen und sich die Erholung der Weltwirtschaft nach der Coronakrise verlangsamt.

Noch stärker litten Aktien von in Russland besonders stark engagierten Geldhäusern.

Der Kurs der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) brach um bis zu 25 Prozent ein. „Wir hatten bis zuletzt auf eine diplomatische Lösung gehofft, uns aber gleichzeitig auf verschiedene Szenarien, darunter auch eines militärischen Konflikts, vorbereitet“, erklärte die RBI. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden. Für die Österreicher ist Russland der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt, der zuletzt für rund ein Drittel des Nettogewinns sorgte.

Auch die Aktien der französischen Bank Société Générale (SocGen) und der italienischen Unicredit gerieten massiv unter Druck und verloren jeweils rund zwölf Prozent. Die SocGen ist über ihre Tochter Rosbank in Russland vertreten. Unicredit teilte mit, sie habe ihre Arbeitsweise bei Sanktionen gegen Russland stets so angepasst, dass sie mit allen Vorgaben im Einklang stünden. „Die Bilanz unserer Tochtergesellschaft ist sehr liquide und selbst finanziert.“

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der auch Präsident des deutschen Privatbankenverbands BdB ist, zeigte sich schockiert über die jüngsten Entwicklungen. „Die deutsche Kreditwirtschaft verurteilt in aller Schärfe den Angriff Russlands auf die Ukraine“, sagte er. „Wir stehen geschlossen an der Seite der Bundesregierung und der Europäischen Union, wenn es um Sanktionen geht“, betonte Sewing.

Innerhalb des BdB treibt einige auch die Frage um, welche Auswirkungen die geplanten EU-Sanktionen samt Einfrieren von Vermögenswerten auf russische Banken haben, die in Deutschland aktiv sind. Die europäischen Töchter der größten russischen Institute Sberbank und VTB sind beide Mitglieder im BdB.

Die Sberbank Europe AG hat ihren Sitz in Wien und gehört der österreichischen Einlagensicherung an. VTB hat seine Europazentrale in Frankfurt und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken. In der Bundesrepublik sammelt das Institut mit seiner Tochter VTB Direktbank seit Jahren Einlagen von deutschen Privatanlegern ein. Auf seiner Internetseite versucht das Institut, seine Kunden zu beruhigen.

„Zum aktuellen Zeitpunkt können wir Ihnen bestätigen, dass Ihr Geld bei der VTB Direktbank so sicher ist wie bei jeder anderen in Deutschland ansässigen Bank.“ Als europäische Aktiengesellschaft unterliege die VTB Direktbank EU-Recht und der EU-Finanzaufsicht. Zudem sei das Geldhaus seit Jahren Mitglied im Sicherungsfonds deutscher Banken. Dadurch seien Einlagen bis zu „15 Prozent des haftenden Eigenkapitals, also mindestens 750.000 Euro“ abgesichert.

