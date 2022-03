Ukraine-Krieg Rohstoffmärkte: Diese sechs Grafiken zeigen die Verwerfungen seit Kriegsausbruch

Von Öl und Gas über Nickel, Aluminium und Palladium bis zu Weizen: Die Märkte sind in Aufruhr, die Angst vor Versorgungslücken ist groß, die Preise schnellen in die Höhe.

Die Angst vor Lieferausfällen und Versorgungslücken ist groß und versetzt die Rohstoffmärkte weltweit in Aufruhr. Ukraine-Krieg

Düsseldorf Gut zwei Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist klar: Aus dem militärischen Großangriff auf die ehemalige Sowjetrepublik ist längst ein globaler Wirtschaftskrieg geworden.

Der Westen verhängt immer schärfere Sanktionen, immer mehr Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück. Moskau droht seinerseits mit Enteignung und Gasboykott.

Die Angst vor Lieferausfällen und Versorgungslücken ist groß und versetzt die Rohstoffmärkte weltweit in Aufruhr. Die Preise für Öl und Gas, Industriemetalle wie Aluminium, Nickel und Palladium oder auch Agrarrohstoffe wie Weizen schnellen in atemberaubendem Tempo in die Höhe, teils auf Rekordniveau.

Das Handelsblatt zeigt in sechs Grafiken das Ausmaß der Verwerfungen an wichtigen Rohstoffmärkten und deren Folgen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Öl

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen