 Ukraine-Krieg: Stabilitätswächter nehmen Rohstoffmärkte in den Blick

Der IWF hat angesichts des Ukraine-Krieges vor einer Gefährdung der Finanzstabilität gewarnt. Nun werden die Risiken für das Finanzsystem genauer überwacht.

Über Engpässe bei Rohstoffen und Lieferketten seien zahlreiche Staaten rund um den Globus betroffen. (Foto: imago/photothek) Stahl

Frankfurt Die jüngsten Preisturbulenzen an den Rohstoffmärkten infolge des Krieges in der Ukraine rufen die globalen Stabilitätswächter auf den Plan. Der Finanzstabilitätsrat (FSB) werde seine Überwachung der aktuellen Marktentwicklungen mit einem besonderen Fokus auf die Rohstoffmärkte sowie auf Sicherheitsvereinbarungen und die Verschuldung intensivieren, kündigte der FSB am Mittwoch in einem Brief an die Finanzminister der G20-Länder an.

Es gehe um die Widerstandsfähigkeit von kritischen Knotenpunkten im globalen Finanzsystem. Potenzielle Schwachstellen müssten analysiert werden. Der FSB überwacht im Auftrag der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) die Risiken für das weltweite Finanzsystem.

„Russlands Einmarsch in die Ukraine erzeugt Gegenwind für die globale Konjunkturerholung durch hochgradig schwankungsreiche Rohstoffpreise“, hieß es in dem Brief des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot, der derzeit Vorsitzender des FSB ist. Dazu komme zusätzlicher Aufwärtsdruck für Inflation und Zinsen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen