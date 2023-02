Ukraine-Krieg Stabilitätswächter: Schwachstellen bei den Rohstoffmärkten

Der internationale Rohstoffmarkt birgt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs Risiken, die sich auf andere Wirtschaftsbereiche niederschlagen könnten, berichten die Stabilitätswächter.

Die Stabilitätswächter untersuchten den Rohstoffmarkt. (Foto: dpa) Stahlproduktion

London Die globalen Stabilitätswächter weisen vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf Schwachstellen bei den internationalen Rohstoffmärkten hin. Eine erhebliche Konzentration von Firmen, Banken, Börsen und Clearinghäusern in diesem Bereich berge das Risiko, dass eventuelle Verluste auf größere Bereiche der Wirtschaft ausstrahlen könnten, hieß es am Montag in einem Bericht des Finanzstabilitätsrats (FSB) für die Finanzminister der G20-Staaten. Der FSB hatte die Rohstoffmärkte unter die Lupe genommen, nachdem Regulierungsbehörden Sorgen geäußert hatten, sie seien nicht in der Lage, sich ein komplettes Bild von diesem weitverzweigten Sektor zu machen.

Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten sich die europäischen Erdgas- und Metallpreise verdoppelt und auch Preise für Öl und Weizen kletterten deutlich. Dies hatte auf den Derivate-Märkten zeitweise zu einem sprunghaften Anstieg der Nachschussforderungen (Margins) geführt. Regierungen waren zum Teil gezwungen, in Geldnot geratene Marktteilnehmer mit Liquiditätshilfen zu unterstützen.

