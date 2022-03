Ukraine-Krieg Turbulenzen an Energie-Märkten treibt europäische Finanzmarktaufsicht um

Zuletzt waren die Energie- und Rohstoffpreise in die Höhe geschossen. Nun verfolgt die ESMA die Entwicklungen – sie sei dazu bereit, einzugreifen.

Die europäischen Öl- und Gaspreisen, sowie die Preise für Palladium, Aluminium und Kupfer hatten zeitweise neue Rekordhochs markiert. (Foto: IMAGO/Marius Schwarz) Spritpreise

Frankfurt Die Turbulenzen an den Energiemärkten in Folge des Ukrainekrieges rufen die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA auf den Plan. Die Aufseher verfolgten Schwankungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten im Zusammenhang mit wichtigen Finanzmarktakteuren wie zentralen Gegenparteien (CCP) genau, teilte die ESMA am Montag in Paris mit. Sie stehe hierzu auch in engem Kontakt mit den nationalen Behörden.

Zentrale Gegenparteien wie etwa Clearing-Häuser sind zwischengeschaltete Instanzen bei Wertpapier-Transaktionen, mit denen das Risiko eines Ausfalls von Käufer oder Verkäufer minimiert werden soll.

In Folge des Ukrainekrieges waren zuletzt an den Energie- und Rohstoffmärkten die Preise in die Höhe geschossen. Neben den europäischen Öl- und Gaspreisen hatten auch die Preise für Palladium, Aluminium und Kupfer zeitweise neue Rekordhochs markiert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen