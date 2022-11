US-Finanzsektor Krypto-Unternehmen Blockfi meldet Insolvenz an

Die Krise am Markt für digitale Währungen spitzt sich weiter zu. Nun ist auch das Krypto-Unternehmen Blockfi pleite. Das könnte den Druck auf den Bitcoin weiter erhöhen.

Das Start-up mit Sitz in Jersey City nicht weit von New York ist ein sogenannter Krypto-Lender. Die Pleite der Kryptobörse FTX bedeutet nun auch das Aus für Blockfi. (Foto: LightRocket/Getty Images) Logo des Krypto-Unternehmens Blockfi

New York Die spektakuläre Pleite der Kryptobörse FTX Mitte November sorgt für weitere Dominoeffekte. Am Montag meldete das Krypto-Unternehmen Blockfi in den USA Insolvenz an. Das Start-up mit Sitz in Jersey City nicht weit von New York ist ein sogenannter Krypto-Lender. Nutzer können dort digitale Währungen als Sicherheiten hinterlegen und sich im Gegenzug andere Kryptowährungen leihen.

Noch im Juni, nachdem der Stablecoin Terra zusammengebrochen war, wurde Blockfi von FTX gerettet. FTX-CEO Sam Bankman-Fried gewährte Blockfi eine Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Dollar und erhielt die Option, das Start-up später ganz zu übernehmen.

