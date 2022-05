UST, Luna, Tether Stablecoin-Absturz erschüttert den Kryptomarkt: Bitcoin fällt unter 27.000 Dollar

Der Kurssturz beim eigentlich wertstabilen Token UST ist nicht zu stoppen, die Blockchain wurde angehalten. Experten befürchten das Ende des Projekts – und Auswirkungen auf den gesamten Markt.

Die erfolgreichen Zeiten am Markt für Kryptowährungen scheinen vorerst vorbei zu sein. (Foto: Bloomberg) Bitcoin-Installation in Los Angeles

Denver, Düsseldorf Der Ausverkauf am Kryptomarkt scheint kein Ende zu finden. Am Donnerstag fiel die älteste und wichtigste Digitalwährung Bitcoin laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap zeitweise auf 26.350 Dollar zurück – den tiefsten Kurs seit Dezember 2020. Der Abschlag zum Rekordhoch aus dem vergangenen November beträgt mittlerweile mehr als 60 Prozent. „Bitcoin und Co. stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Krypto-Analyst Timo Emden.

Ähnlich dramatisch wie beim Bitcoin ist die Entwicklung für den gesamten Markt. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, ist unter das Niveau von 2000 Dollar gefallen. Auch hier liegt das Minus zum Rekordhoch im vergangenen November bei mehr als 60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist seitdem von knapp drei Billionen Dollar auf unter 1,2 Billionen Dollar gefallen. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 600 Milliarden Dollar aus dem Markt abgezogen.

