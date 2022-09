Währung US-Dollar steigt auf 20-Jahres-Hoch – Euro und Yen unter Druck

Der Dollar wird immer beliebter und steigt auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Die US-Währung profitiert von der straffen Geldpolitik der Fed.

Vermögensverwalter raten häufig dazu, den Dollar zu kaufen. (Foto: The Image Bank/Getty Images) US Dollar

Düsseldorf Der Höhenflug der Weltleitwährung geht weiter. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt am Donnerstag um 0,3 Prozent und notiert mit 111,79 Punkten so hoch wie zuletzt vor etwas mehr als 20 Jahren. „Was sonst als den Dollar kann man derzeit kaufen“, fragt Sally Auld, Chef-Anlegerin des Vermögensverwalters JB Were. „Die Fed wird ihre Zinserhöhungen auf absehbare Zeit nicht beenden.“

Andere Börsianer verweisen zusätzlich auf die Attraktivität des Dollar als „sicherer Anlagehafen“ vor dem Hintergrund der drohenden Rezession in Europa, der schwächelnden chinesischen Wirtschaft und des anhaltenden Ukrainekriegs.

Euro fällt auf 20-Jahrestief

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. In der Nacht auf Donnerstag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9809 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit etwa 20 Jahren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas höher auf 0,9906 Dollar festgesetzt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen