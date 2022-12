 Xetra-Gold: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Gold-ETC

Mit Xetra-Gold können Anleger in das Edelmetall investieren, ohne sich zum Beispiel um die Lagerung kümmern zu müssen. Wie funktioniert die Anlage und worauf müssen Investoren achten?

Gold gilt in Notlagen als sichere Wertanlage. In diesem Jahr feiert Xetra-Gold sein 15-jähriges Jubiläum an der Börse. (Foto: imago images/Newscast) Xetra-Gold: Goldbarren

Frankfurt Seit ziemlich genau 15 Jahren können deutsche Kleinanleger über die Börse in Gold investieren. Seit dem 29. November 2007 bietet die Deutsche Börse zusammen mit einigen Banken handelbare Verbriefungen für Gold auf ihrem elektronischen Börsenplatz Xetra an. Der Vorteil: Anleger können so in Gold investieren, ohne sich selbst um die Lagerung des Edelmetalls kümmern zu müssen.

Die Anlage ist durchaus beliebt: Xetra-Gold ist mit einem verwahrten Vermögen von 232 Tonnen weltweit immerhin das fünftgrößte Produkt seiner Art. Zum Vergleich: Das größte vergleichbare Produkt der Welt ist der ETF SPDR Gold Shares, der Ende September 939 Tonnen Gold verwahrte – und damit rund viermal so viel wie Xetra-Gold.

Doch in jüngster Vergangenheit ist das Interesse institutioneller Investoren an Xetra-Gold etwas abgeflaut.

