Aktien Anleger an den Asienbörsen verhalten sich abwartend

Beim Warten auf Arbeitsmarktdaten aus den USA halten sich die Anleger zurück. An den wichtigsten Börsenplätzen notieren die Indizes im Minus.

Der japanische Index notiert im frühen Handel im Minus. (Foto: dpa) Nikkei

Frankfurt / Tokio Die asiatischen Aktienkurse blieben am frühen Morgen weitgehend unverändert oder schwächelten. Die Anleger warteten auf die US-Arbeitsmarktdaten und auf mögliche weitere Anzeichen für eine Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen in China. Shane Oliver, der Chefökonom bei AMP Capital, sagte, die Märkte hätten nach der jüngsten starken Rallye in einigen Fällen ihre technischen Widerstandsniveaus erreicht.

„Doch das ist angesichts der zunehmenden Anzeichen dafür, dass die Inflation weltweit ihren Höhepunkt erreicht und China seine COVID-Beschränkungen lockert, wahrscheinlich positiv“, sagte er. Die Rallye könne sich wieder fortsetzen, aber nun komme es zuerst auf die US-Arbeitsmarktdaten an.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent tiefer bei 27.719 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1953 Punkten.

