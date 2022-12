Aktien Anleger in Asien nach BoJ-Entscheid in Weihnachtslaune

Die BoJ hatte an den Märkten für Verkäufe gesorgt – nun notieren die wichtigsten Indizes im Plus. Analysten sehen typische Gewinne zum Jahresende.

Kurz vor Weihnachten sind die Anleger in Kauflaune. (Foto: Reuters) Märkte Asien

Tokio Die Anleger in Asien sind am Mittwoch in Festtagsstimmung. Selbst der japanische Nikkei konnte sich von seinem Zweimonatstief erholen, auf das er nach der überraschenden Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), ihre Zinspolitik zu verschärfen, gefallen war. "Die Stimmung ist gut, wir haben unsere kleine Version einer Weihnachtsmann-Rallye", sagte Damian Rooney von Argonaut Securities in Perth. Er bezog sich dabei auf die typischen Gewinne Ende Dezember vor dem Jahreswechsel.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 26.509 Punkten und verringerte damit frühere Verluste von rund einem Prozent. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1905 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

