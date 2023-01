Aktien Anleger in Asien vor Fed-Protokoll uneins

Die Anleger in Asien warten gespannt auf das Protokoll der vergangenen US-Notenbank-Sitzung. Die Märkte öffnen uneinheitlich.

Die Anleger in Asien blicken gespannt in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Sydney / Peking Die Märkte in Asien können sich am Mittwoch vor Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. „Der Markt hat einen ziemlich zögerlichen Start in das Jahr hingelegt ... (und) setzt sich immer noch mit der Frage auseinander, was wir in diesem Jahr von der Fed sehen werden“, sagte Rob Carnell von ING.

„Es gibt zwei Lager, die um die Deutungshoheit ringen. An manchen Tagen gewinnt das Höher-und-Länger-Lager, an anderen das Höher-dann-Niedriger-Lager.“ Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember soll am Mittwoch veröffentlicht werden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 25.725 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1872 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen