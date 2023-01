Aktien Asiatische Aktien steigen vor der Herausgabe der US-Arbeitsmarktdaten

Die Anleger in Asien warten gespannt auf den Arbeitsmarkt in den USA. Gute Job-Daten könnten die Zinsängste wieder größer werden lassen.

Frankfurt, Tokio Asiatische Aktien haben am Freitag gewonnen, während der Dollar in einem Monatshoch hängen geblieben ist. Anleger bereiteten sich auf wichtige US-Arbeitsmarktdaten im Laufe des Tages vor, die einen Hinweis liefern können, wie aggressiv die Federal Reserve bei der Straffung der Geldpolitik vorgehen könnte. “

Wir machen uns Sorgen, dass der Arbeitsmarkt keine Anzeichen einer Abkühlung zeigt“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG. Dies mache die Finanzmärkte „sehr nervös“. Laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen wird erwartet, dass 200.000 neue Arbeitsplätze im Dezember geschaffen worden sind, gegenüber 263.000 im November.

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 25.975 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1880 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

