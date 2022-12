Aktien Asien-Börsen folgen der Wall Street ins Minus

Überraschend starke US-Konjunkturdaten hatten die Wall Street ins Minus gedrückt. Auch an den asiatischen Börsen war die Stimmung verhalten.

Tokio Die asiatischen Aktienbörsen haben am Freitag im Einklang mit der Wall Street unter Druck gestanden. Überraschend stark ausgefallene US-Konjunkturdaten hatten in New York erneut Sorgen vor Zinserhöhungen geschürt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 26.259 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1899 Zählern.

Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 132,73 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9902 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9315 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0603 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9881 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2038 Dollar.

