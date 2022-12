Aktien Asien-Börsen folgen der Wall Street ins Plus

Die Anleger in Asien können sich über gute Verbraucher-Daten aus den USA freuen. Auch der erstarkte Yen sorgt für Kauflaune an den asiatischen Märkten.

Tokio Die asiatischen Aktien klettern am Donnerstag in die Gewinnzone. Positive US-Verbraucher-Daten und ein erstarkter Yen infolge des BoJ-Entscheids munterte die Anleger auf. „Der sprunghafte Anstieg der Renditen und die weitere Aufwertung des Yen werden den Wert der Vermögenswerte japanischer Anleger verringern“, schrieben die Analysten von Capital Economics in einer Kundennotiz.

„Versicherungsunternehmen werden am stärksten von den fallenden Anleihekursen betroffen sein, während Pensionsfonds am meisten unter einem stärkeren Wechselkurs zu leiden haben. Wir bezweifeln jedoch, dass niedrigere Anlagerenditen systemische Risiken mit sich bringen“.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 26.504 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1906 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

