Aktien Asien-Börsen verlieren deutlich – Bank of Japan verunsichert die Anleger

Die Bank of Japan könnte einen Kurswechsel ihrer lockeren Geldpolitik einläuten. „Ich denke wir sehen hier den ersten Zeh im Wasser“.

Trotz Corona-Lockerungen geben die asiatischen Börsen deutlich nach. (Foto: dpa) Börse Tokio

Tokio Die japanische Notenbank hat mit einer überraschenden Änderung der Bandbreite für ihre Anleihen-Renditeziele die asiatischen Aktienmärkte durchgerüttelt. In Tokio rutschte der Nikkei-Index am Dienstag nach anfänglichen Gewinnen um 2,5 Prozent auf 26.568 Punkte ab. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben jeweils mehr als ein Prozent nach.

Die Bank of Japan ließ ihr Null-Prozent-Renditeziel für zehnjährige Anleihen zwar unverändert, verbreiterte das mögliche Band nach oben und unten aber um jeweils 50 Basispunkte von bisher 25 Basispunkte. Damit ließ sie einen stärkeren Anstieg der langfristigen Zinssätze zu.

