Aktien China-Börsen folgen der Wall Street

Corona-Sorgen werden ausgeglichen durch die Hoffnung auf eine nachlassende Inflation. Die Anleger halten sich vor den Feiertagen dennoch eher zurück.

Anleger kaufen am letzten Handelstag des Jahres zu. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Märkte Asien

Tokio Die Börsen in China haben am Freitag zugelegt. Wöchentliche Jobdaten aus den USA gaben Anlegern Hoffnung, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnte.

Schon die Kurse an der Wall Street waren am Donnerstag deutlich gestiegen. Die Börse in Shanghai rückte am Donnerstag um 0,6 Prozent auf 3092 Punkte vor, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen stieg um 0,5 Prozent auf 3876 Stellen. Auch der Markt in Hongkong kletterte um ein halbes Prozent auf 19.834 Zähler.

Die Stimmung in Japan war dagegen etwas gedrückt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss am letzten Handelstag 2022 kaum verändert bei 26.095 Punkten und verzeichnete damit den ersten Jahresverlust seit 2018. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent auf 1892 Zähler.

