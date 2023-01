Aktien China-Sorgen verunsichern weiter die Anleger in Asien

Die Börsen finden keine klare Richtung. Die chinesische Wirtschaft war im Dezember deutlich durch Corona belastet.

Die Corona-Infektionswelle belastet weiter die asiatischen Börsen. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Märkte Asien

Sydney / Peking Sorgen um die rasche Ausbreitung des Coronavirus in China lassen die Märkte in Asien am Dienstag keine gemeinsame Richtung finden. „Die Behörden unternehmen fast keine Anstrengungen, um die Ausbreitung der Infektionen zu verlangsamen, und mit der vor dem Neujahrsfest einsetzenden Migration werden alle Teile des Landes, die derzeit noch nicht von einer großen Corona-Welle betroffen sind, dies bald sein“, erklären Analysten von Capital Economics.

Erhebungen vom Wochenende haben gezeigt, dass die Produktionstätigkeit in China so stark zurückgegangen ist wie seit fast drei Jahren nicht mehr, da die zahlreichen Fälle die Produktion drücken. Dies werde wahrscheinlich auch so bleiben, bis die Infektionswelle abklinge, schrieben die Analysten in ihrer Notiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 26.095 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1892 Punkten.

