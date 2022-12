Aktien Corona-Welle in China treibt Anleger in Asien um – Börsen drehen vor Jahresschluss ins Minus

Die Corona-Situation in China und ernüchternde Konjunkturdaten in Japan drücken die Stimmung der Anleger. Denn zum dritten Mal in Folge ist die Industrieproduktion Japans gesunken.

An den asiatischen Märkten lähmt die Unsicherheit. (Foto: Reuters) Märkte Asien

Tokio Nach der Kehrtwende bei der Corona-Politik in China treibt die Anleger in Asien die Furcht vor den Folgen der dadurch ausgelösten Infektionswelle in der Volksrepublik um. „Wir betrachten die neuen Richtlinien als einen wichtigen Schritt in Richtung der vollständigen Wiederöffnung, sind aber vorsichtig, was die zunehmenden Herausforderungen für Chinas Gesundheitssystem auf kurze Sicht angeht“, konstatierten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs.

Die steigenden Infektionszahlen hätten die Sorgen über die wirtschaftliche Erholung geschürt, sagten Marktteilnehmer. Daher sei in nächster Zeit mit höherer Volatilität am Markt zu rechnen. Auch in Japan musste die Wirtschaft im November erneut einen Dämpfer hinnehmen: Die Industrieproduktion wurde den dritten Monat in Folge von der stockenden weltweiten Nachfrage und den schlechten Aussichten ausgebremst. Mit 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat fiel der Rückgang aber schwächer aus als im Vorfeld erwartet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen