Aktien Optimistische Anleger lassen Kurse zum Ende des turbulenten Jahres 2022 steigen

Corona-Sorgen werden ausgeglichen durch die Hoffnung auf eine nachlassende Inflation. Der Nikkei liegt im frühen Handel leicht im Plus.

Tokio Die asiatischen Aktien steigen am Freitag, da die Anleger das Jahr wohl optimistisch ausklingen lassen wollen. US-Daten haben gezeigt, dass die aggressive Geldpolitik der Fed den Inflationsdruck dämpft, obwohl die Sorgen über Covid-Zahlen in China anhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 26.202 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1902 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

