Die kommunistische Regierung in Peking sorgt mit ihren Konjunkturhilfen für neuen Optimismus. Am Markt sind bereits viele Belastungsfaktoren eingepreist.

Die Aktienkurse in Hongkong, Schanghai und Shenzhen haben sich zuletzt besser entwickelt als die in Europa und den USA. (Foto: AP) Börse in Hongkong

Köln Auch wenn Mitte der Woche mit dem Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor ein wichtiges Konjunktursignal die Märkte auf dem Festland beflügelte: Chinas Aufschwung verläuft in diesem Jahr bislang schleppend.

Viele Analysten hatten mit einem Wirtschaftsboom nach dem Ende der harten Ausgangsbeschränkungen während der Coronapandemie gerechnet. Der ist ausgeblieben, doch jetzt schürt die Regierung in Peking mit mehreren kleineren Konjunkturhilfen neue Hoffnung bei Anlegern.

Der Hang Seng China Enterprises Index, der in Hongkong notierte H-Aktien abbildet, und der CSI 300 Index mit den A-Aktien der größten Festland-Börsen Shanghai und Shenzhen, haben in den vergangenen beiden Wochen jeweils knapp fünf Prozent hinzugewonnen. Das ist deutlich mehr, als die Börsen in Europa und den USA schafften.

„Viele sprechen davon, dass Chinas Wirtschaftswachstum in diesem Jahr enttäuschend ist. Wir müssen dies jedoch in die richtige Perspektive setzen“, sagt Jian Shi Cortesi, Investment Director bei GAM Investments.

