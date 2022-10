Aktienanlage Wirtschaftskrise: Lohnt der Ausstieg aus deutschen Aktien?

Frankfurt Mit deutschen Aktien war schon in der Vergangenheit relativ wenig Geld zu verdienen. Jetzt kommen die Folgen der Energiekrise obendrauf. „Die schlechtere Entwicklung der deutschen Börse gegenüber Europa, aber auch gegenüber dem Weltaktienindex dürfte deshalb anhalten“, erwartet der bekannte Fondsmanager Jens Ehrhardt, Chef des Vermögensverwalters DJE Kapital. Kein Wunder, dass viele Fondsprofis Deutschland nur eines Seitenblicks würdigen.

Das ist aber nicht die einzige Einschätzung zum deutschen Markt: Andere sehen auch Kaufchancen. Das Handelsblatt gibt einen Überblick.

Augenfällig ist der gewaltige Ertragsunterschied deutscher Aktien im Vergleich zu US-amerikanischen Titeln. Der deutsche Leitindex Dax hat sich seit 2010 gerade einmal verdoppelt. In der Zeitspanne vervierfachte sich die breite US-Messlatte S&P 500. Das war getrieben auch vom Kursboom der großen Technologiekonzerne Alphabet, Amazon, Apple und Facebook. Der Index Nasdaq 100 für US-Wachstumsfirmen hat sich sogar mehr als verachtfacht – auch wenn Technologie-Titel in diesem Jahr bisher deutlich verloren haben.

Ehrhardt verweist aktuell zur Erklärung auch auf den jüngsten Anstieg der Erzeugerpreise von enormen 46 Prozent im September. „Profitieren werden vom deutschen Wettbewerbsverlust hauptsächlich China und die USA“, schätzt er.

Sein wenig schmeichelhaftes Urteil: „Der längerfristige Abstieg Deutschlands ist selbst verschuldet und hätte vermieden werden können.“ Gründe sieht er unter anderem in der Energiepolitik, etwa der Atomausstiegspolitik der Vorgängerregierung. Ehrhardt spricht sogar von der „Selbstdestruktion Deutschlands“.

Ein solcher pessimistischer Ausblick für die Wirtschaft habe Folgen für die Anlagestrategie der Deutschen: „Bezogen auf die Entwicklung der Aktienindizes und der Währungen wird man sich zunehmend als Deutscher auf eine Kapitalanlage im Ausland konzentrieren müssen, primär auf die USA, aber auch auf die Schweiz“, meint er. Die Stärke des Dollars und des Schweizer Frankens mit seinem jüngsten Rekordhoch bestärkt ihn.

Niall Gallagher hat eine noch extremere Perspektive. Der Leiter der europäischen Aktienstrategie beim Fondshaus GAM Investments hält sogar das Anlagerisiko in China aktuell geringer als das in Europa. Gefragt nach seiner Bewertung geopolitischer Risiken bei Aktieninvestments in Unternehmen mit hohem Umsatzanteil in China, antwortete er: „Wir würden einen steigenden Chinaanteil der Firmen im Portfolio als positiv ansehen, weil es das europäische Engagement verwässert.“

Europas Zukunft gefährdet

Europas Lage hält Gallagher für „misslich: Bei der derzeitigen Entwicklung besteht für Europa die Gefahr einer Deindustrialisierung, eines Einbruchs des Konsums und mit der Zeit ernsthafter sozialer Unruhen“, fürchtet der Aktienstratege.

Carsten Klude ist ebenfalls besorgt. Der Chefvolkswirt der Bank M.M. Warburg & Co. denkt auch über eine mögliche Zeitenwende nach: „Jetzt werden die Weichen dafür gestellt, ob die aktuelle Situation eine temporäre Krise bleibt oder aber der Ausgangspunkt für den langfristigen Niedergang Deutschlands und letztlich des Kontinentes darstellt.“

Eine solche Krise ist für ihn eine deutsche und eine europäische. Weil Gas in Europa fünfmal so teuer sei wie in den USA, müssten sich die hiesigen Firmen anpassen, betont er. Manche Firmenmanager schauten sich daher andere und preiswertere Standorte an. Die Umstellung auf erneuerbare Energien sei eine Riesenherausforderung: „Es steht uns eine Herkulesaufgabe bevor, die in ihrer Dimension – bei allem Respekt – von der Politik noch nicht ansatzweise verstanden wurde.“ Die dafür nötigen Anstrengungen kenne man sonst nur aus der Kriegswirtschaft, meint Klude.

Risiken an den Anleihemärkten

Darüber hinaus bereitet ihm die Lage in der Europäischen Union Sorge, wenn er beispielsweise auf die massiv gestiegene Verzinsung der italienischen Anleihen schaue. Und die aktuellen Ereignisse in Großbritannien erschrecken ihn: „Da war das Gefühl, das Finanzsystem gerät ins Straucheln, wenn die Notenbank nicht eingegriffen hätte.“

Bei aller Skepsis betont Klude, dass die Kunden der hauseigenen Vermögensverwaltung natürlich eine besondere Beziehung zu Deutschland und Europa haben würden. Deshalb definiere man für die hauseigenen Aktienportfolios eine neutrale Kapitalaufteilung mit Anteilen für Europa von zwei Dritteln, für die USA von einem Drittel.

„Wir haben das Gewicht der USA schon in den vergangenen Jahren erhöht auf momentan die Hälfte, entsprechend Europa auf die gleiche Quote gesenkt“, sagt Klude mit Blick auf den langfristigen Mehrertrag von US-Aktien gegenüber deutschen Titeln: „Da sieht man, wo die Musik gespielt hat – und wo sie künftig spielen wird.“

Für einen Anleger, der sein Geld weltweit über die Aktienmärkte streut und dies mithilfe eines Indexinvestments macht, für den stellte sich die Deutschlandfrage interessanterweise auch – aber völlig anders. Ein beliebtes Anlageprodukt sind etwa die börsengehandelten Indexfonds, ETF, auf dem MSCI-Weltaktienindex. Diese Messlatte konzentriert sich auf die Börsen der Industrieländer. Die Anteile richten sich nach der Marktkapitalisierung.

Nur zwei Prozent im Weltindex

In diesem Index hat Deutschland wegen seiner geringen Börsengröße nur einen Minianteil von zwei Prozent, die Euro-Zone erreicht insgesamt etwa 15 Prozent. Dagegen kommen die USA auf sehr hohe 70 Prozent. Ein solches Investment „ist natürlich eine deutliche Wette pro USA und gegen Europa“, resümiert Klude. Mit der Aufteilung von Anlegerkapital nach der Marktkapitalisierung spiegele diese Verteilung allerdings die Entwicklung aus der Vergangenheit und damit die stärkeren Kurssteigerungen in Übersee wider.

An dem Punkt setzt Peter Huber an. Der erfahrene Fondsmanager beim Vermögensverwalter Taunus Trust ist überzeugt: „Ein Index sollte eigentlich die Wirtschaftskraft des Landes abbilden.“ Gemessen an der Wirtschaftsleistung der größten 20 Industriestaaten müsste Deutschland daher einen Anteil von über acht Prozent haben. Die hohen US-Anteile in der MSCI-Messlatte sind laut Huber auch nicht auf eine phänomenale Gewinnentwicklung in Übersee zurückzuführen, sondern auf eine Höherbewertung der Aktien an der Wall Street.

Laut den Analystenschätzungen für die erwarteten Firmengewinne in diesem Jahr kommen die S&P-500-Aktien auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18, die Titel im Dax 40 auf zwölf. Für Huber ist klar, dass der bekannte MSCI-Weltindex keine angemessene Aufteilung der Aktiengelder bieten kann: „Wenn ich ein ausgewogenes Depot haben will, werde ich nicht 70 Prozent der Gelder in einen hochbewerteten Markt stecken.“

Die Sorgen über die politische und wirtschaftliche Zukunft Deutschlands sind weit verbreitet. „Wenn einem die Politik hier Angst macht, ist das erst recht ein Grund, international zu investieren“, meint Gerd Kommer, Vermögensverwalter und Indexfondsexperte. Selbst wenn ein Anleger überzeugt sei, Amerika sei für die Zukunft besser aufgestellt als Deutschland und Europa, außerdem der Dollar ein sicherer Hafen, müsse er nicht alle Karten auf die Wall Street setzen.

Kommer rät daher zu einer breiteren Mittelaufteilung im Vergleich zum MSCI World: So lasse sich im einfachsten Fall das Kapital auf drei bis vier Indexfonds mit je geografischer Ausrichtung verteilen. Die einzelnen Produkte seien dann in den USA, in Europa, in Asien und eventuell in Schwellenländern konzentriert.

Die wiederkehrenden Krisen

Fondsmanager Huber glaubt übrigens nicht, dass aus Börsensicht die aktuellen Krisen schlimmer als frühere Krisen sind: „Das hören wir jedes Mal am Tiefpunkt der Märkte, aber es widerspricht der Börsenerfahrung der letzten zwei Jahrhunderte.“ Die momentan sehr schlechten Erwartungen seien mit den großen Kursabschlägen in diesem Jahr bereits eingepreist.

Zwar beurteilt auch Huber die wirtschaftliche Lage ähnlich wie Fondsmanager Ehrhardt. Er verweist ebenfalls auf die weltweit höchsten Energie- und Stromkosten: „Deutschland schafft sich ab! Die deutsche Wirtschaft wird an die Wand gefahren.“ Doch Huber zieht daraus ganz andere Schlüsse für seine Portfoliostrategie.

Die großen deutschen Unternehmen seien international aktiv, betont er: „Sie werden also zu Unrecht abgestraft.“ Der Dax sei jetzt so tief bewertet wie an den gesehenen Börsentiefpunkten im März 2020, Anfang 2009, im März 2003 und Oktober 1987. Und die Stimmung auf beiden Seiten des Atlantiks sei tief im Keller, sagt er. Sie erinnert den erfahrenen Fondslenker an das Börsentief nach der Finanzkrise im März 2009. Huber erkennt also hierzulande jetzt langfristige Kaufchancen: Er stockt seine Positionen schrittweise auf.

