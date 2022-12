Aktionäre Stimmrechtsberater ISS lenkt im Streit um virtuelle Hauptversammlungen ein

Unter anderem der einflussreichste Stimmrechtsberater ISS schwächt sein Urteil zu rein virtuellen Hauptversammlungen ab. Demnach könnten sie ab 2024 weiterhin möglich bleiben.

Vorstandsvorsitzender Timotheus Hoettges auf der Hauptversammlung der Deutsche Telekom AG

München Der Widerstand gegen virtuelle Hauptversammlungen deutscher Großkonzerne schrumpft. Der einflussreiche Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) hat seine Empfehlung, im kommenden Jahr gegen die Einführung reiner Online-Aktionärstreffen zu stimmen, abgeschwächt.

In der am Wochenende veröffentlichten überarbeiteten Fassung heißt es nun, ISS werde die geplanten Satzungsänderungen in jedem Einzelfall gesondert bewerten, je nachdem, wie die Unternehmen die Einführung der virtuellen HV begründeten und wie sie dabei die Beteiligung der Aktionäre gewährleisteten. Nach den Ratschlägen von ISS, einer Tochter der Deutschen Börse, richten sich vor allem zahlreiche US-Fonds.

„Gleichwohl bleiben hybride Hauptversammlungen derzeit das bevorzugte Modell, weil sie den Schutz der Aktionärsrechte mit den Vorzügen einer möglichen virtuellen Teilnahme verbinden“. erklärte ISS. Gegen reine Online-Hauptversammlungen gebe es bei Investoren weiterhin Bedenken.

An hybriden Hauptversammlungen können Aktionäre vor Ort, aber auch über das Internet teilnehmen und abstimmen. Viele Unternehmen lehnen sie wegen der größeren Komplexität und der hohen Kosten ab.

