Fast 20 Prozent Ertrag – trotz Talfahrt der Bonds? Einige Anleihefonds schaffen das derzeit. Das Handelsblatt stellt die erfolgreichsten Strategien vor.

Wenn die Notenbanken die Zinsen zu stark erhöhen, könnte das den Abschwung an den Bondmärkten verlängern. (Foto: Moment/Getty Images) Bärenmarkt

Frankfurt Die Kurse an den Anleihemärkten rauschen dieses Jahr nach unten. Für Bondbesitzer bedeutet das hohe Verluste. Einige Manager von Bondfonds glänzen jedoch mit Gewinnen. Der „T. Rowe Price Dynamic Global Bond A USD“ bringt es auf rund 19 Prozent Ertrag, der „Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L USD“ auf rund 17 Prozent.

Wie groß die Unruhe an den Anleihemärkten ist, zeigen die Tendenzen der vergangenen Tage. Am Mittwoch kündigte die Bank of England unbegrenzte Aufkäufe eigener Staatsanleihen an, um nach dem Pfund-Crash die Währung zu stabilisieren. Die Renditen der zehnjährigen Staatspapiere fielen danach um einen halben Prozentpunkt, ein historisch starker Rückgang.

