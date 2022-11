Asiatische Börsen Anleger in Asien greifen trotz schlechter Konjunkturdaten zu

Japans Wirtschaft schrumpft überraschend. Chinas Industrie und Einzelhandel verfehlen die Erwartungen. Dennoch sind die Anleger in Asien in Kauflaune.

Die Anleger in Asien lassen sich von schlechten Wirtschaftsdaten nicht beunruhigen. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) China Aktienbörse

Sydney Schwache Konjunkturdaten aus Japan und China können die Anleger an den Märkten in Asien am Dienstag nicht entmutigen. Auch schoben die Börsianer Bedenken über steigenden Corona-Infektionen in der Volksrepublik beseite. „Die steigenden Fallzahlen sind weiterhin ein zentrales Abwärtsrisiko. Neue Lockdowns können nicht ausgeschlossen werden, wenn die Fälle weiter ansteigen“, schrieben die Ökonomen von ANZ in einer Notiz.

Chinas Industrieproduktion wuchs im Oktober langsamer als erwartet. Die Fertigung stieg im Oktober um 5,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus offiziellen Daten vom Dienstag hervorgeht. Allerdings hatten von Reuters befragte Analysten ein Wachstum von 5,2 Prozent erwartet. Im September lag das Wachstum bei 6,3 Prozent.

